Двох сумчанок оголосили в міжнародний розшук за торгівлю людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліцейські розшукують двох сумчанок, які оголошені в державний та міжнародний розшук за вчинення злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Сумської області.
Так, перша підозрювана — 41-річна уродженка Краснопілля. Жінка ще на початку 90-х років займалась проституціє, а пізніше виїхада до іншої країни й продовжила займатись цією справою вже у якості сутенерши. У Сумах вона знайшла подругу-спільницю 32 років, яка підтримала ідею такого бізнесу. Жінки не лише підшукували дівчат, які перебували в складних життєвих обставинах та мали матеріальні труднощі, а й контролювати їх роботу, за що отримувала чималу грошову винагороду.
Встановлено, що такою діяльністю обидві займались протягом восьми років. Вже доведено, що десятьох молодих жінок з Сум та району зловмисниці втягнули в заняття проституцією, а також переправили “працювати” до іншої країни.
Наразі обидві підозрювані оголошені у державний та міжнародний розшук. Щодо зловмисниць відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років.