Двух сумчанок объявили в международный розыск за торговлю людьми

Так, первая подозреваемая - 41-летняя уроженка Краснополья. Женщина еще в начале 90-х годов занималась проституцией, а позже выехала в другую страну и продолжила заниматься этим делом уже в качестве сутенерши. В Сумах она нашла подругу-союзницу 32 лет, которая поддержала идею такого бизнеса. Женщины не только подыскивали девушек, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах и имели материальные трудности, но и контролировали их работу, за что получали большое денежное вознаграждение.

Установлено, что такой деятельностью обе занимались в течение восьми лет. Уже доказано, что десять молодых женщин из Сум и района злоумышленницы вовлекли в занятие проституцией, а также переправили "работать" в другую страну.

Сейчас обе подозреваемые объявлены в государственный и международный розыск. В отношении злоумышленниц открыты уголовные производства по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.