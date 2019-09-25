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Двох співробітників Національного інституту раку арештували

Двох співробітників Національного інституту раку арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Двох співробітників Національного інституту раку, яких звинувачують у незаконному заволодінні коштами онкохворих, взято під варту із альтернативою внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі 160 560 гривень кожному", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі столичної поліції повідомили завідувачу відділенням про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Організація незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно) Кримінального кодексу України.

Лікаря-онколога підозрюють у незаконній вимозі оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, що передбачено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 17 вересня 2019 року прокуратура Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного інституту раку (НІР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих.

Наразі у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано збитків на суму близько 40 тисяч гривень.

Як писав УНН, посадовців Національного інституту раку запідозрили у заволодінні коштами пацієнтів.

Українські Національні Новини

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