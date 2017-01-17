Двох службовців медико-соціальної експертної комісії затримали на Київщині за хабарництво

Установлено, що до однієї із медико-соціальної експертної комісії звернулась жінка, яка має інвалідність 3 групи. За станом здоров’я експертна комісія могла визначити за жінкою 2 групу інвалідності. Однак, свої послуги голова комісії та секретар комісії оцінили у 35 тис грн. Гроші службовці отримували у два транші. 16 січня 2016 року під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис грн затримано вказаних службових осіб.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.