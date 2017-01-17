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Двоих служащих медико-социальной экспертной комиссии задержали в Киевской области за взяточничество

Киев • УНН

 • 10674 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Вчера, 16 января 2017 г. правоохранители задержали после получения второй части неправомерной выгоды двух служащих одной из медико-социальных экспертных комиссий, которые обещали назначить женщине вторую группу инвалидности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что в одну из медико-социальных экспертных комиссий обратилась женщина, которая имеет инвалидность 3 группы. По состоянию здоровья экспертная комиссия могла определить за женщиной 2 группу инвалидности. Однако, свои услуги глава комиссии и секретарь комиссии оценили в 35 тыс. грн. Деньги служащие получали в два транша. 16 января 2016 г. во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. грн задержали указанных должностных лиц.

По факту дела открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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