Двох російських ютуберів затримали за проникнення в хмарочос у Мумбаї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Індії затримали двох російських ютуберів, які пробралися в вежі-близнюки The Imperial у Тардео в Мумбаї у понеділок увечері, щоб записати ефектне відео, пише УНН з посиланням на The Times of India.
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60-поверховий житловий комплекс з двома вежами в Тардео є оселею для дуже багатих сімей. Помітивши дует, охоронці комплексу повідомили у поліцію Тардео. Повідомляється, що двоє затриманих сказали поліції, що вони бігли на 58 поверх однієї з веж сходами і мали намір спуститися зовні і записати відео під час виконання трюку.
Підтверджуючи випадок, старший інспектор поліцейської дільниці Тардео сказав, що ведеться розслідування. Поліція повідомила російське консульство.
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