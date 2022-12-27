Двох російських ютуберів затримали за проникнення в хмарочос у Мумбаї

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60-поверховий житловий комплекс з двома вежами в Тардео є оселею для дуже багатих сімей. Помітивши дует, охоронці комплексу повідомили у поліцію Тардео. Повідомляється, що двоє затриманих сказали поліції, що вони бігли на 58 поверх однієї з веж сходами і мали намір спуститися зовні і записати відео під час виконання трюку.

Підтверджуючи випадок, старший інспектор поліцейської дільниці Тардео сказав, що ведеться розслідування. Поліція повідомила російське консульство.

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