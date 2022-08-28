В Индии снесли 100-метровые башни-близнецы вблизи столицы: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Индия снесла два жилых многоэтажных дома за пределами Нью-Дели в воскресенье. Событие транслировалось в прямом эфире по телевизионным каналам. Об этом УНН пишет со ссылкой на Indian Еxpress.
Детали
Разрушение 100-метровых «башен-близнецов» в Нойде стало редким примером борьбы Индии с коррумпированными застройщиками и чиновниками.
32 этажа «Апекса» и 29 этажей «Чеяны», что включают почти 1000 квартир, ни разу не заселенных за девять лет судебных споров, были обрушены за считанные секунды, образовав огромное облако пыли и мусора.
Снос произошел с использованием 3700 кг взрывчатки. Перед взрывом пришлось эвакуировать тысячи людей, а также беспризорных собак, в том числе из соседних многоэтажек, одна из которых, как сообщается, находилась всего в девяти метрах от эпицентра происшествия.