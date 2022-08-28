В Индии снесли 100-метровые башни-близнецы вблизи столицы: видео

Детали

Разрушение 100-метровых «башен-близнецов» в Нойде стало редким примером борьбы Индии с коррумпированными застройщиками и чиновниками.

32 этажа «Апекса» и 29 этажей «Чеяны», что включают почти 1000 квартир, ни разу не заселенных за девять лет судебных споров, были обрушены за считанные секунды, образовав огромное облако пыли и мусора.

Снос произошел с использованием 3700 кг взрывчатки. Перед взрывом пришлось эвакуировать тысячи людей, а также беспризорных собак, в том числе из соседних многоэтажек, одна из которых, как сообщается, находилась всего в девяти метрах от эпицентра происшествия.