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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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В Индии снесли 100-метровые башни-близнецы вблизи столицы: видео

Киев • УНН

 • 2527755 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Индия снесла два жилых многоэтажных дома за пределами Нью-Дели в воскресенье. Событие транслировалось в прямом эфире по телевизионным каналам. Об этом УНН пишет со ссылкой на Indian Еxpress.

В Индии снесли 100-метровые башни-близнецы вблизи столицы: видео

Детали

Разрушение 100-метровых «башен-близнецов» в Нойде стало редким примером борьбы Индии с коррумпированными застройщиками и чиновниками.

32 этажа «Апекса» и 29 этажей «Чеяны», что включают почти 1000 квартир, ни разу не заселенных за девять лет судебных споров, были обрушены за считанные секунды, образовав огромное облако пыли и мусора.

Снос произошел с использованием 3700 кг взрывчатки. Перед взрывом пришлось эвакуировать тысячи людей, а также беспризорных собак, в том числе из соседних многоэтажек, одна из которых, как сообщается, находилась всего в девяти метрах от эпицентра происшествия.

Украинские Национальные Новости

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