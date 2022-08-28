В Індії знесли 100-метрові башти-близнюки поблизу столиці: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Індія знесла два житлові багатоповерхові будинки за межами Нью-Делі в неділю. Подія транслювалася в прямому ефірі телевізійними каналами. Про це УНН пише з посиланням на Іndian Еxpress.
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Руйнування 100-метрових «веж-близнюків» у Нойді стало рідкісним прикладом боротьби Індії з корумпованими забудовниками та чиновниками.
32 поверхи «Апекса» та 29 поверхів «Чеяни», що включають майже 1000 квартир, жодного разу не заселених за дев'ять років судових суперечок, були обрушені за лічені секунди, утворивши величезну хмару пилу та сміття.
Знесення відбулось з використанням 3700 кг вибухівки. Перед вибухом довелося евакуювати тисячі людей, а також безпритульних собак, у тому числі із сусідніх багатоповерхівок, одна з яких, як повідомляється, знаходилася лише за дев'ять метрів від епіцентру події.