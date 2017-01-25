Двох посадовців управління юстиції на Івано-Франківщині викрито на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Івано-Франківщині правоохоронці викрили на одержанні неправомірної вигоди посадовців управління юстиції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
За 600 доларів США та 4 тисячі гривень один з посадовців Яремчанського міського управління юстиції та державний виконавець обіцяли закрити виконавче провадження по стягненню заборгованості з фізичної особи.
Посадовців затримано на робочому місці, після одержання неправомірної вигоди.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою ) КК України.
Наразі тривають слідчі дії.