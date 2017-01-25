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Двох посадовців управління юстиції на Івано-Франківщині викрито на хабарництві

Двох посадовців управління юстиції на Івано-Франківщині викрито на хабарництві

Київ • УНН

 • 8288 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. На Івано-Франківщині правоохоронці викрили на одержанні неправомірної вигоди посадовців управління юстиції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

За 600 доларів США та 4 тисячі гривень один з посадовців Яремчанського міського управління юстиції та державний виконавець обіцяли закрити виконавче провадження по стягненню заборгованості з фізичної особи.

Посадовців затримано на робочому місці, після одержання неправомірної вигоди.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою ) КК України.

Наразі тривають слідчі дії.

Українські Національні Новини

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