Двух должностных лиц управления юстиции в Ивано-Франковской области разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды чиновников управления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
За 600 долларов США и 4 000 гривен один из чиновников Яремчанского городского управления юстиции и государственный исполнитель обещали закрыть исполнительное производство по взысканию задолженности с физического лица.
Должностных лиц задержали на рабочем месте, после получения неправомерной выгоды.
По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия.