Двух должностных лиц управления юстиции в Ивано-Франковской области разоблачили во взяточничестве

За 600 долларов США и 4 000 гривен один из чиновников Яремчанского городского управления юстиции и государственный исполнитель обещали закрыть исполнительное производство по взысканию задолженности с физического лица.

Должностных лиц задержали на рабочем месте, после получения неправомерной выгоды.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.