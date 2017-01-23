Двох посадовців сільради Прикарпаття заарештували за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сільського голову та землевпорядника однієї із сільських рад Прикарпаття заарештували за хабарництво в розмірі 3 тис. доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Вчора, 22 січня, за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід щодо сільського голови та землевпорядника однієї із сільських рад Тисменицького району, які одержали 3 тисячі доларів США неправомірної вигоди.
Їх обох взято під варту. Як альтернативу, суд визначив для них можливість внесення грошової застави – понад 150 тис. грн для сільського голови та 128 тис. грн для землевпорядника.
Нагадаємо, обох посадовців викрито на одержанні хабара, за який вони обіцяли виділити 2 га землі.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та взято під варту.
Досудове розслідування триває.