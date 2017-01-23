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Двух должностных лиц сельсовета Прикарпатья арестовали за взяточничество

Двух должностных лиц сельсовета Прикарпатья арестовали за взяточничество

Киев • УНН

 • 5853 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Сельского голову и землеустроителя одного из сельских советов Прикарпатья арестовали за взяточничество в размере 3 тыс. долларов США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Вчера, 22 января, по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в отношении сельского головы и землеустроителя одного из сельских советов Тисменицкого района, которые получили 3 000 долларов США неправомерной выгоды.

Их обоих взяли под стражу. В качестве альтернативы, суд определил для них возможность внесения денежного залога - более 150 тыс. грн для сельского головы и 128 тыс. грн для землеустроителя.

Напомним, оба должностных лица разоблачены в получении взятки, за которую они обещали выделить 2 га земли.

Им сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и взяли под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

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