Двух должностных лиц сельсовета Прикарпатья арестовали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сельского голову и землеустроителя одного из сельских советов Прикарпатья арестовали за взяточничество в размере 3 тыс. долларов США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Вчера, 22 января, по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в отношении сельского головы и землеустроителя одного из сельских советов Тисменицкого района, которые получили 3 000 долларов США неправомерной выгоды.
Их обоих взяли под стражу. В качестве альтернативы, суд определил для них возможность внесения денежного залога - более 150 тыс. грн для сельского головы и 128 тыс. грн для землеустроителя.
Напомним, оба должностных лица разоблачены в получении взятки, за которую они обещали выделить 2 га земли.
Им сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и взяли под стражу.
Досудебное расследование продолжается.