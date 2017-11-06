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Двох підозрюваних у вбивстві адвоката у Харкові арештували

Двох підозрюваних у вбивстві адвоката у Харкові арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На вимогу прокуратури суд арештував 2 рецидивістів — підозрюваних у зухвалому вбивстві адвоката у грудні 2016 року. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає УНН.

Неодноразово раніше судимим чоловікам оголошено підозру за п.6,13 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 (умисне вбивство з корисливих мотивів, розбій) КК України.

“За принципової позиції прокуратури Київський районний суд м. Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для 2 чоловіків, яких підозрюють у розбої та жорстокому вбивстві адвоката”, — йдеться у повідомленні.

Максимальне покарання передбачене статтями — довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, 22 грудня 2016 року у Харківській області, одразу після виходу з адвокатського офісу було вбито адвоката Тетяну Попову.

Українські Національні Новини

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