Двох підозрюваних у вбивстві адвоката у Харкові арештували

Неодноразово раніше судимим чоловікам оголошено підозру за п.6,13 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 (умисне вбивство з корисливих мотивів, розбій) КК України.

“За принципової позиції прокуратури Київський районний суд м. Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для 2 чоловіків, яких підозрюють у розбої та жорстокому вбивстві адвоката”, — йдеться у повідомленні.

Максимальне покарання передбачене статтями — довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, 22 грудня 2016 року у Харківській області, одразу після виходу з адвокатського офісу було вбито адвоката Тетяну Попову.