Двух подозреваемых в убийстве адвоката в Харькове арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По требованию прокуратуры суд арестовал 2 рецидивистов — подозреваемых в дерзком убийстве адвоката в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
Неоднократно ранее судимым мужчинам объявлено подозрение по п.6,13 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 (умышленное убийство из корыстных побуждений, разбой) УК Украины.
“За принципиальной позиции прокуратуры Киевский районный суд г.Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 2 мужчин, подозреваемых в разбое и жестоком убийстве адвоката”, — говорится в сообщении.
Максимальное наказание предусмотрено статьями — пожизненное лишение свободы.
Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений.
Напомним, 22 декабря 2016 в Харьковской области, сразу после выхода из адвокатского офиса был убит адвоката Татьяну Попову.