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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39821 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107235 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100159 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103117 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84667 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Двух подозреваемых в убийстве адвоката в Харькове арестовали

Двух подозреваемых в убийстве адвоката в Харькове арестовали

Киев  •  УНН

 • 8979 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. По требованию прокуратуры суд арестовал 2 рецидивистов — подозреваемых в дерзком убийстве адвоката в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

Неоднократно ранее судимым мужчинам объявлено подозрение по п.6,13 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 (умышленное убийство из корыстных побуждений, разбой) УК Украины.

“За принципиальной позиции прокуратуры Киевский районный суд г.Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 2 мужчин, подозреваемых в разбое и жестоком убийстве адвоката”, — говорится в сообщении.

Максимальное наказание предусмотрено статьями — пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений.

Напомним, 22 декабря 2016 в Харьковской области, сразу после выхода из адвокатского офиса был убит адвоката Татьяну Попову.

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