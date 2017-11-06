Двух подозреваемых в убийстве адвоката в Харькове арестовали

КИЕВ. 6 октября. УНН. По требованию прокуратуры суд арестовал 2 рецидивистов — подозреваемых в дерзком убийстве адвоката в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.