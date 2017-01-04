Двох осіб судитимуть на Луганщині за розбійний напад на чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Луганщині судитимуть двох чоловіків, які в листопаді 2016 року в стані алкогольного сп'яніння скоїли розбійний напад на чоловіка. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер в лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що в листопаді 2016 року приблизно о 21:30двоє місцевих мешканців побачили раніше невідомого їм громадянина та,користуючись станом алкогольного сп’яніння останнього,здійснили напад на нього. Молодики умисно нанесли численні удари кулаками в область голови потерпілого, після чого, продовжуючи свої протиправні дії, почали наносити удари кулаками та ногами в область голови та тулуба потерпілого. Кожен із нападників наніс не менше десяти ударів.
Крім того, після вчинення нападу молодики заволоділи майном потерпілого та зникли з місця вчинення злочину. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер в лікарні.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду за ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 4 ст. 187 КК України, обвинувачені перебувають під вартою.