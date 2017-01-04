Двух человек будут судить в Луганской области за разбойное нападение на мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Луганской области будут судить двух мужчин, которые в ноябре 2016 года в состоянии алкогольного опьянения совершили разбойное нападение на мужчину. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался в больнице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что в ноябре 2016 года примерно в 21:30 двое местных жителей увидели ранее неизвестного им гражданина и, пользуясь состоянием алкогольного опьянения последнего, напали на него. Молодые люди умышленно нанесли многочисленные удары кулаками в область головы потерпевшего, после чего, продолжая свои противоправные действия, начали наносить удары кулаками и ногами в область головы и туловища потерпевшего. Каждый из нападавших нанес не менее десяти ударов.
Кроме того, после совершения нападения молодые люди завладели имуществом потерпевшего и скрылись с места совершения преступления. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.
Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 121 УК Украины, ч. 4 ст. 187 УК Украины, обвиняемые находятся под стражей.