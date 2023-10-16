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Двох офіцерів зс рф судитимуть за катування мирних жителів Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Двоє офіцерів збройних сил рф, які катували мирних мешканців Київщини, підуть під суд. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Двох офіцерів зс рф судитимуть за катування мирних жителів Київщини

Деталі

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, військовослужбовці рф побачили в лісосмузі місцевого жителя. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації, вказали у прокуратурі.

Зазначається, що потерпілого утримували 5 днів зі зв'язаними за спиною руками, морили голодом і не давали води. Окупанти не надали йому медичну допомогу після поранення, щоб він страждав від загноєння рани, повідомили у прокуратурі.

"Підозрювані неодноразово допитували полоненого про співпрацю зі ЗСУ та розташування українських позицій. На виконання їх наказів, підлеглі військовослужбовці рф били по руці чоловіка прикладом автомата, а потім порізали її ножем. Вони його душили, принижували й ображали", - ідеться у повідомленні.

Заступник командира, як зазначається, особисто здійснив один постріл в палець лівої руки потерпілого з травматичної зброї. Після цього командир віддав наказ вбити потерпілого.

При цьому повідомляється, що російські солдати, розуміючи, що чоловік помре через втрату крові від отриманих поранень, залишили його зі зв’язаними руками. Через деякий час потерпілому вдалося втекти.

Окрім того, заступник командира роти опівночі, спільно зі співслужбовцями, зайшов до будинку, в підвалі якого переховувалися від окупантів мирні жителі. Російські військові відкрили вогонь з вогнепальної зброї по стінах, після чого наказали всім присутнім зібратися біля входу в підвал.

Як зазначають прокурори, окупанти витягли з укриття беззбройного чоловіка та відвели до кімнати. Там підозрюваний без попередження здійснив прицільний постріл у ногу потерпілого. Окупант погрожував чоловіку вбивством та приставляв зброю до голови.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох офіцерів рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.

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