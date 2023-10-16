Двух офицеров вс рф будут судить за пытки мирных жителей Киевской области

Детали

Расследованием установлено, что в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, военнослужащие рф увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили ему в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации, указали в прокуратуре.

Отмечается, что потерпевшего удерживали 5 дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. Оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от загноения раны, сообщили в прокуратуре.

"Подозреваемые неоднократно допрашивали пленного о сотрудничестве с ВСУ и расположении украинских позиций. Во исполнение их приказов, подчиненные военнослужащие рф били по руке мужчины прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли", - говорится в сообщении.

Заместитель командира, как отмечается, лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир отдал приказ убить потерпевшего.

При этом сообщается, что российские солдаты, понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками. Через некоторое время пострадавшему удалось убежать.

Кроме того, заместитель командира роты в полночь, совместно с сослуживцами, зашел в дом, в подвале которого скрывались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия по стенам, после чего приказали всем присутствующим собраться у входа в подвал.

Как отмечают прокуроры, оккупанты вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там подозреваемый без предупреждения произвел прицельный выстрел в ногу потерпевшего. Оккупант угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух офицеров рф по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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