Двух офицеров вс рф будут судить за пытки мирных жителей Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Двое офицеров вооруженных сил рф, которые пытали мирных жителей Киевской области, пойдут под суд. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Расследованием установлено, что в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, военнослужащие рф увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили ему в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации, указали в прокуратуре.
Отмечается, что потерпевшего удерживали 5 дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. Оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от загноения раны, сообщили в прокуратуре.
"Подозреваемые неоднократно допрашивали пленного о сотрудничестве с ВСУ и расположении украинских позиций. Во исполнение их приказов, подчиненные военнослужащие рф били по руке мужчины прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли", - говорится в сообщении.
Заместитель командира, как отмечается, лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир отдал приказ убить потерпевшего.
При этом сообщается, что российские солдаты, понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками. Через некоторое время пострадавшему удалось убежать.
Кроме того, заместитель командира роты в полночь, совместно с сослуживцами, зашел в дом, в подвале которого скрывались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия по стенам, после чего приказали всем присутствующим собраться у входа в подвал.
Как отмечают прокуроры, оккупанты вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там подозреваемый без предупреждения произвел прицельный выстрел в ногу потерпевшего. Оккупант угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове.
"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух офицеров рф по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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