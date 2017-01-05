Двох людей арештували в Ізраїлі за погрози суддям
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Поліція Ізраїлю заарештувала двох людей за заклики до насильства проти суддів, які напередодні визнали сержанта Елора Азарію винним у вбивстві пораненого палестинця, передає УНН із посиланням на ВВС.
В Єрусалимі заарештували 54-річного чоловіка, а в місті Кір'ят-Гат арештували 22-річну жінка. Причиною арешту стали їхні образливі записи в соцмережах про суддю Майю Гелер.
Після допиту жінку відпустили, але їй заборонили протягом 30 днів публікувати пости в Facebook.
У середу військовий суд в Ізраїлі визнав сержанта Азарію винним у вбивстві.
Інцидент стався в березні 2016 року, коли двоє палестинців напали з ножами на двох ізраїльських військових. Ті відкрили вогонь, убивши одного з нападників і важко поранивши другого.
Оглянути пораненого ізраїльтянина прийшов сержант Елор Азарія, який працював військовим медиком. Побачивши лежачого на землі палестинця, він вистрілив в нього з автоматичної гвинтівки.
Вирок суду викликав бурхливі суперечки в ізраїльському суспільстві. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав президента країни помилувати 19-річного військовослужбовця.