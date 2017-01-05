Двоих человек арестовали в Израиле за угрозы судьям
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Полиция Израиля арестовала двух человек за призывы к насилию против судей, которые накануне признали сержанта Элора Азарию виновным в убийстве раненого палестинца, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В Иерусалиме арестовали 54-летнего мужчину, а в городе Кирьят-Гат арестовали 22-летнюю женщина. Причиной ареста стали их оскорбительные записи в соцсетях о судье Майю Геллер.
После допроса женщину отпустили, но ей запретили в течение 30 дней публиковать посты в Facebook.
В среду военный суд в Израиле признал сержанта Азарии виновным в убийстве.
Инцидент произошел в марте 2016 года, когда двое палестинцев напали с ножами на двух израильских военных. Те открыли огонь, убив одного из нападавших и тяжело ранив другого.
Осмотреть раненого израильтянина пришел сержант Элора Азария, который работал военным медиком. Увидев лежащего на земле палестинца, он выстрелил в него из автоматической винтовки.
Приговор суда вызвал бурные споры в израильском обществе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента страны помиловать 19-летнего военнослужащего.