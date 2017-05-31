Двох керівників академії аграрних наук в Одесі затримали на хабарі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 травня. УНН. Працівники Управління захисту економіки в Одеській області Національної поліції припинили діяльність злочинної схеми, яку організували директор наукового інституту та керівник дослідного господарства Національної академії аграрних наук України. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Посадовці вимагали 15 тисяч доларів США за передачу в оренду приміщень інституту для їх реконструкції під готель і ведення підприємницької діяльності. За підписання договору оренди вони одержали 20 тисяч гривень, з яких 15 тисяч гривень отримав керівник інституту Національної академії аграрних наук України, 5 тисяч гривень — директор дослідного господарства цього наукового інституту. Оперативники затримали обох порушників у службових кабінетах під час одержання хабарів.
“У межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, правоохоронці задокументували факти корупційної діяльності фігурантів справи. Крім того, встановлюються інші факти одержання зазначеними посадовцями неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань, а також інші особи, які можуть бути причетні до цього правопорушення”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, командира виправної колонії на Львівщині спіймали на хабарі.