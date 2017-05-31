Двух руководителей академии аграрных наук в Одессе задержали на взятке

Чиновники требовали 15 тыс. долларов США за передачу в аренду помещений института для их реконструкции под гостиницу и ведения предпринимательской деятельности. За подписание договора аренды они получили 20 тыс. гривен, из которых 15 тыс. гривен получил руководитель института Национальной академии аграрных наук Украины, 5 тыс. гривен - директор опытного хозяйства этого научного института. Оперативники задержали обоих нарушителей в служебных кабинетах при получении взяток.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, правоохранители задокументировали факты коррупционной деятельности фигурантов дела. Кроме того, устанавливаются другие факты получения указанными лицами неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов, а также другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению", - отметили в ведомстве.

Напомним, командира исправительной колонии во Львовской области поймали на взятке.