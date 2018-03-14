Двох футболістів "Шахтаря" викликано на матчі збірної Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. ФК “Шахтар” отримав факс від Федерації футболу Бразилії в якому повідомлено про запрошення до розташування “селесао” півзахисників “гірників” Тайсона і Фреда, інформує УНН з посиланням на сайт “помаранчево-чорних” та бразильської конфедерації з футболу.
Окрім Фреда та Тайсона до заявки потрапили троє колишніх гравців “Шахтаря” — Дуглас Коста, Фернандіньо і Вілліан.
Повна заявка виглядає наступним чином:
Воротарі: Аліссон (“Рома”), Едерсон (“Манчестер Сіті”), Нету (“Валенсія”)
Захисники: Дані Алвес, Маркіньос, Тіаго Сілва (всі — ПСЖ), Філіпе Луїс (“Атлетіко”), Марсело (“Реал”), Фагнер (“Корінтіанс”), Міранда (“Інтер”), Кайо (“Сан Паоло”), Педро Жеромель (“Греміо”)
Півзахисники: Фернандіньйо (“Манестер Сіті”), Вілліан (“Челсі”), Фред, Тайсон (обидва — “Шахтар”), Дуглас Коста (“Ювентус”), Коутіньйо, Пауліньйо (обидва — “Барселона”), Ренато Аугусто (“Бейдзінь Гоань”), Таліска (“Бешикташ”), Каземіро (“Реал”)
Нападники: Фірміно (“Ліверпуль”), Жезус (“Манчестер Сіті”), Вілліан Хосе (“Реал Сосьєдад”).
Зауважимо, що у межах підготовки до чемпіонату світу бразильці проведуть товариські поєдинки зі збірними Росії (23 березня в Москві) та Німеччини (27 березня в Берліні).