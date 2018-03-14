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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49957 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Двух футболистов "Шахтера" вызвали на матчи сборной Бразилии

Двух футболистов "Шахтера" вызвали на матчи сборной Бразилии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. ФК “Шахтер” получил факс от Федерации футбола Бразилии в котором сообщено о приглашении в расположение “селесао” полузащитников “горняков” Тайсона и Фреда, информирует УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных” и бразильской конфедерации по футболу.

Кроме Фреда и Тайсона в заявку попали трое бывших игроков “Шахтера” — Дуглас Коста, Фернандиньо и Виллиан.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон (“Рома”), Эдерсон (“Манчестер Сити”), Нету (“Валенсия”)

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все — ПСЖ), Филипе Луис (“Атлетико”), Марсело (“Реал”), Фагнер (“Коринтианс”), Миранда (“Интер”), Кайо (“Сан Паоло” ), Педро Жеромель (“Гремио”)

Полузащитники: Фернандиньо (“Манестер Сити”), Виллиан (“Челси”), Фред, Тайсон (оба — “Шахтер”), Дуглас Коста (“Ювентус”), Коутиньо, Паулиньйо (оба — “Барселона”), Ренато Аугусто (“Бейдзинь Гоань”), Талиска (“Бешикташ”), Каземиро (“Реал”)

Нападающие: Фирмино (“Ливерпуль”), Жезус (“Манчестер Сити”), Виллиан Хосе (“Реал Сосьедад”).

Заметим, что в рамках подготовки к чемпионату мира бразильцы проведут товарищеские поединки со сборными России (23 марта в Москве) и Германии (27 марта в Берлине).

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