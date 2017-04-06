Двох фігурантів "справи 26 лютого" відправили під домашній арешт

“Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі змінили запобіжний захід на домашній арешт”, — написав адвокат.

Зазначимо, окупаційна влада звинувачує певних кримськотатарських активістів у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. У цей день тисячі кримчан вийшли на мітинг до кримського парламенту — як прихильники, так і противники територіальної цілісності України..

Як повідомляв УНН, у підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред’явив звинувачення п’ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірвалієв і Ескендер Кантемиров звинувачуються російською владою за ч .2 ст. 212 “Участь у масових заворушеннях”.