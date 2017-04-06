Двух фигурантов "дела 26 февраля" отправили под домашний арест

"Али Асанову и Мустафе Дегерменджи изменили меру пресечения на домашний арест", - написал адвокат.

Отметим, оккупационная власть обвиняет определенных крымскотатарских активистов в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года. В этот день тысячи крымчан вышли на митинг к крымскому парламенту - как сторонники, так и противники территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНН, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч. 2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".