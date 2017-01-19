Двох екс-студентів на Запоріжжі засуджено за вбивство знайомої
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Запоріжжі двох колишніх студентів Запорізького державного медичного університету, які восени 2013 року скоїли умисне вбивство своєї знайомої, засуджено до 13 та 14 років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Встановлено, що вказані особи у листопаді 2013 року під час спільного розпиття спиртних напоїв на орендованій квартирі у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на ґрунті ревнощів скоїли навмисне вбивство своєї знайомої.
Так, під час виниклої сварки 22-річний молодик почав душити потерпілу, поваливши її на підлогу. Оскільки самостійно завершити свій намір злочинець був не в змозі, йому на допомогу прийшла їхня спільна 20-річна подруга, та разом зловмисники вбили знайому.
За результатами судового розгляду державним обвинувачем повністю доведено вину обох обвинувачених, яких 16 січня судом присяжних визнано винними за ст.115 ч.2 п.12 КК України.
Згідно з вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя злочинці отримали покарання у виді 14 та 13 років позбавлення волі.