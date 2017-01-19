Двух экс-студентов в Запорожской области осудили за убийство знакомой

Установлено, что указанные лица в ноябре 2013 года во время совместного распития спиртных напитков на съемной квартире в Вознесеновском районе. Запорожья на почве ревности совершили умышленное убийство своей знакомой.

Так, во время возникшей ссоры 22-летний молодой человек начал душить потерпевшую, повалив ее на пол. Поскольку самостоятельно завершить свое намерение преступник был не в состоянии, ему на помощь пришла их общая 20-летняя подруга, и вместе злоумышленники убили знакомую.

По результатам судебного рассмотрения государственным обвинителем полностью доказана вина обоих обвиняемых, 16 января судом присяжных признаны виновными по ст.115 ч.2 п.12 УК Украины.

Согласно приговору Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье преступники получили наказание в виде 14 и 13 лет лишения свободы.