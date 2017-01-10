Двох чоловіків затримали за стрілянину на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Нікольському затримали двох чоловіків, які вчинили на площі стрілянину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, 7 січня о 05:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків, що доставлені два чоловіка 25 і 60 років та 45-річна жінка з вогнепальними пораненнями ніг та обличчя. Потерпілим надана медична допомога.
Хуліганів затримали за місцем проживання. Ними виявились двоє 23-річних місцевих жителів Маріуполя, які на різдвяні свята вирішили розважитися у селищі Нікольське.
Встановлено, що тієї ночі хлопці випивали, після чого зустріли компанію молоді. Між ними виник конфлікт, в результаті якого один з маріупольців дістав зброю та здійснив чотири постріли в сторону опонентів. Після чого втекли з місця події. Дівчина, яка не постраждала негайно викликала швидку.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Слідчі дії тривають.