Двух мужчин задержали за стрельбу в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Никольском задержали двух мужчин, совершивших на площади стрельбу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, 7 января в 05:00 в полицию поступило сообщение от медиков, что доставлены двое мужчин 25 и 60 лет и 45-летняя женщина с огнестрельными ранениями ног и лица. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Хулиганов задержали по месту жительства. Ими оказались двое 23-летних местных жителей Мариуполя, которые на рождественские праздники решили развлечься в поселке Никольское.
Установлено, что в ту ночь ребята выпивали, после чего встретили компанию молодежи. Между ними возник конфликт, в результате которого один из мариупольцев достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону оппонентов. После чего скрылись с места происшествия. Девушка, которая не пострадала немедленно вызвала скорую.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Следственные действия продолжаются.