Двох чернігівських поліцейських спіймали на вимаганні хабара з водія
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Чернігівщині правоохоронці затримали на хабарі двох працівників Національної поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисники систематично вимагали гроші від власників автомобілів з іноземною реєстрацією, погрожуючи вилученням транспортного засобу та документів. Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання шести тисяч гривень в одного з водіїв.
Оперативники спецслужби затримали поліцейських під час отримання у місті частини хабара у розмірі сто доларів США від власника авто.
Відкрито кримінальне провадження за ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на хабарі в майже чверть мільйона спіймали чернівецького чиновника.