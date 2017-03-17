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Двох чернігівських поліцейських спіймали на вимаганні хабара з водія

Двох чернігівських поліцейських спіймали на вимаганні хабара з водія

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На Чернігівщині правоохоронці затримали на хабарі двох працівників Національної поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники систематично вимагали гроші від власників автомобілів з іноземною реєстрацією, погрожуючи вилученням транспортного засобу та документів. Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання шести тисяч гривень в одного з водіїв.

Оперативники спецслужби затримали поліцейських під час отримання у місті частини хабара у розмірі сто доларів США від власника авто.

Відкрито кримінальне провадження за ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на хабарі в майже чверть мільйона спіймали чернівецького чиновника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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