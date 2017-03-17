Двох чернігівських поліцейських спіймали на вимаганні хабара з водія

Правоохоронці встановили, що зловмисники систематично вимагали гроші від власників автомобілів з іноземною реєстрацією, погрожуючи вилученням транспортного засобу та документів. Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання шести тисяч гривень в одного з водіїв.

Оперативники спецслужби затримали поліцейських під час отримання у місті частини хабара у розмірі сто доларів США від власника авто.

Відкрито кримінальне провадження за ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на хабарі в майже чверть мільйона спіймали чернівецького чиновника.