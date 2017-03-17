Двух черниговских полицейских поймали на вымогательстве взятки с водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Черниговской области правоохранители задержали на взятке двух сотрудников Национальной полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники систематически требовали деньги от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, угрожая изъятием транспортного средства и документов. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства шести тысяч гривен у одного из водителей.
Оперативники спецслужбы задержали полицейских при получении в городе части взятки в размере сто долларов США от владельца авто.
Открыто уголовное производство по ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, на взятке в почти четверть миллиона поймали Черновицкого чиновника.