Двух черниговских полицейских поймали на вымогательстве взятки с водителя

Правоохранители установили, что злоумышленники систематически требовали деньги от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, угрожая изъятием транспортного средства и документов. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства шести тысяч гривен у одного из водителей.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских при получении в городе части взятки в размере сто долларов США от владельца авто.

Открыто уголовное производство по ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, на взятке в почти четверть миллиона поймали Черновицкого чиновника.