Двох бійців АТО доставили до Дніпровської лікарні ім. Мечникова цими вихідними
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 24 квітня. УНН. До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечнікова за вихідні доставили двох поранених військових. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив головний лікар ОКЛ ім.Мечнікова, Сергій Риженко, передає УНН.
Один боєць, 23-ьох років, отримав мінно-вибухову травму, поламані кістки черепа, перелом стінок лобової пазухи, гематому. Інший, 28 років, отримав поранення в голову біля Зайцеве. Бійці знаходяться у реанімації.
“Обидва активно йдуть на поправку,” — пише керівник лікарні.
Нагадаємо, 23 квітня УНН повідомляв, про поранених бійців АТО доставлених до лікарні Дніпра.