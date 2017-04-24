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Двох бійців АТО доставили до Дніпровської лікарні ім. Мечникова цими вихідними

Київ • УНН

 • 8272 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 24 квітня. УНН. До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечнікова за вихідні доставили двох поранених військових. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив головний лікар ОКЛ ім.Мечнікова, Сергій Риженко, передає УНН.

Один боєць, 23-ьох років, отримав мінно-вибухову травму, поламані кістки черепа, перелом стінок лобової пазухи, гематому. Інший, 28 років, отримав поранення в голову біля Зайцеве. Бійці знаходяться у реанімації.

“Обидва активно йдуть на поправку,” — пише керівник лікарні.

Нагадаємо, 23 квітня УНН повідомляв, про поранених бійців АТО доставлених до лікарні Дніпра.

Українські Національні Новини

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