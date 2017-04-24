Двух бойцов АТО доставили в Днепровскую больницы им. Мечникова за виходные

ДНЕПР-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Днепровскую областную клиническую больницу им.Мечникова за выходные доставили двух раненых военных. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный врач ОКБ им.Мечникова, Сергей Рыженко, передает УНН.