Двух бойцов АТО доставили в Днепровскую больницы им. Мечникова за виходные
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Днепровскую областную клиническую больницу им.Мечникова за выходные доставили двух раненых военных. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный врач ОКБ им.Мечникова, Сергей Рыженко, передает УНН.
Один боец, 23-х лет, получил минно-взрывную травму, поломанные кости черепа, перелом стенок лобной пазухи, гематому. Другой, 28 лет, получил ранение в голову в районе Зайцево. Бойцы находятся в реанимации.
“Оба активно идут на поправку”, — пишет руководитель больницы.
Напомним, 23 апреля сообщал, о раненых бойцов АТО доставленных в больницу Днепра .