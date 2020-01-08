Двох бігунів визнано найкращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Спортсменів Богдану Семьонову й Едуарда Забуженка визнано найкращими легкоатлетами грудня в Україні. Про це стверджує Федерація легкої атлетики України, передає УНН.
При визначенні найкращої легкоатлетки грудня Богдана Семьонова і Валерія Шоломіцька набрали однакову кількість балів. Проте за додатковими показниками, а саме за кількістю перших місць у трьох категоріях для голосування, перемогла саме Семьонова (два перших місця у неї і одне у Шоломіцької).
У грудні Богдана Семьонова посіла 14-те місце з бігу на 6,3 км (21,56 хв) серед молоді на чемпіонаті Європи з кросу.
Перемога Едуарда Забуженка була впевненішою. У грудні він з національним молодіжним рекордом України у приміщенні (18:53,77 хв) виграв дистанцію 5000 метрів серед чоловіків U23 на Всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби на честь дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого у Сумах та очолив з цим результатом світовий топ-лист сезону. Саме це досягнення і привело його до звання найкращого легкоатлета місяця.
Зауважимо, що у голосуванні за найкращих легкоатлетів місяця за версією Легкої атлетики України взяли участь експерти (Рада ФЛАУ), ЗМІ і вболівальники.