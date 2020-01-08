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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112428 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110935 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122673 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103503 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107036 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107369 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131751 просмотра

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Двух бегунов признали лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Двух бегунов признали лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 12248 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Спортсменов Богдану Семенов и Эдуарда Забуженка признаны лучшими легкоатлетами декабря в Украине. Об этом утверждает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.

При определении лучшей легкоатлетки декабря Богдана Семенова и Валерия Шоломицька набрали одинаковое количество баллов. Однако по дополнительным показателям, а именно по количеству первых мест в трех категориях для голосования, победила именно Семенова (два первых места в ней и одно в Шоломицькои).

В декабре Богдана Семенова заняла 14-е место в беге на 6,3 км (21,56 мин) среди молодежи на чемпионате Европы по кроссу.

Победа Эдуарда Забуженка была увереннее. В декабре он с национальным молодежным рекордом Украины в помещении (18: 53,77 мин) выиграл дистанцию 5000 метров среди мужчин U23 на Всеукраинских соревнованиях по спортивной ходьбе в честь двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего в Сумах и возглавил с этим результатом мировой топ-лист сезона . Именно это достижение и привело его к званию лучшего легкоатлета месяца.

Заметим, что в голосовании за лучших легкоатлетов месяца по версии Легкой атлетики Украины приняли участие эксперты (Совет ФЛАУ), СМИ и болельщики.

Украинские Национальные Новости

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