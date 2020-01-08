Двух бегунов признали лучшими легкоатлетами месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Спортсменов Богдану Семенов и Эдуарда Забуженка признаны лучшими легкоатлетами декабря в Украине. Об этом утверждает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.
При определении лучшей легкоатлетки декабря Богдана Семенова и Валерия Шоломицька набрали одинаковое количество баллов. Однако по дополнительным показателям, а именно по количеству первых мест в трех категориях для голосования, победила именно Семенова (два первых места в ней и одно в Шоломицькои).
В декабре Богдана Семенова заняла 14-е место в беге на 6,3 км (21,56 мин) среди молодежи на чемпионате Европы по кроссу.
Победа Эдуарда Забуженка была увереннее. В декабре он с национальным молодежным рекордом Украины в помещении (18: 53,77 мин) выиграл дистанцию 5000 метров среди мужчин U23 на Всеукраинских соревнованиях по спортивной ходьбе в честь двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего в Сумах и возглавил с этим результатом мировой топ-лист сезона . Именно это достижение и привело его к званию лучшего легкоатлета месяца.
Заметим, что в голосовании за лучших легкоатлетов месяца по версии Легкой атлетики Украины приняли участие эксперты (Совет ФЛАУ), СМИ и болельщики.