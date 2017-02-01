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Дводенну жалобу за полеглими під Авдіївкою бійцями оголосили на Черкащині

Дводенну жалобу за полеглими під Авдіївкою бійцями оголосили на Черкащині

Київ • УНН

 • 11045 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Черкаській області оголосили дводенну жалобу, 1 та 2 лютого, за трьома полеглими у боях під Авдіївкою військовослужбовцями. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, передає УНН.

"Дводенна жалоба на Черкащині... За нашими полеглими героями. Вічна пам'ять і слава Андрієві Кизилу, Дмитрові Оверченку та Віталію Шамраю, які загинули в боях під Авдіївкою", - написав голова Черкаської ОДА.

Згідно з розпорядженням, яке оприлюднив Ю.Ткаченко, у дні жалоби на Черкащині на всіх держбудівлях і підприємствах приспустять державні прапори.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві на Майдані Незалежності тисячі українців прийшли попрощатися із сімома бійцями АТО, які загинули 29 січня під час штурму Авдіївки.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

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