Двухдневный траур по погибшим под Авдеевкой бойцам объявили в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Черкасской области объявили двухдневный траур, 1 и 2 февраля, по трем погибшим в боях под Авдеевкой военнослужащим. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко, передает УНН.
"Двухдневный траур в Черкасской области... По нашим павшим героями. Вечная память и слава Андрею Кызыле, Дмитрию Оверченко и Виталию Шамраю, которые погибли в боях под Авдеевкой", - написал глава Черкасской ОГА.
Согласно распоряжению, которое обнародовал Ю.Ткаченко, в дни траура в Черкасской области на всех госзданиях и предприятиях приспущены государственные флаги.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве на Майдане Незалежности тысячи украинцев пришли проститься с семью бойцами АТО, которые погибли 29 января во время штурма Авдеевки.