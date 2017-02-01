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Двухдневный траур по погибшим под Авдеевкой бойцам объявили в Черкасской области

Двухдневный траур по погибшим под Авдеевкой бойцам объявили в Черкасской области

Киев • УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Черкасской области объявили двухдневный траур, 1 и 2 февраля, по трем погибшим в боях под Авдеевкой военнослужащим. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко, передает УНН.

"Двухдневный траур в Черкасской области... По нашим павшим героями. Вечная память и слава Андрею Кызыле, Дмитрию Оверченко и Виталию Шамраю, которые погибли в боях под Авдеевкой", - написал глава Черкасской ОГА.

Согласно распоряжению, которое обнародовал Ю.Ткаченко, в дни траура в Черкасской области на всех госзданиях и предприятиях приспущены государственные флаги.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве на Майдане Незалежности тысячи украинцев пришли проститься с семью бойцами АТО, которые погибли 29 января во время штурма Авдеевки.

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