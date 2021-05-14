Дві жінки побилися у літаку з Анталії до Запоріжжя: поліція завела справу

Цитата

“Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження — ред.)”, — сказали в поліції.

В поліції зазначили, що 26-річна жінка 11 травня звернулася зі заявою про нанесення тілесних ушкоджень іншою жінкою в літаку.

Так, 11 травня цього року між пасажирами літака, який летів з Туреччини в Запоріжжя, сталася бійка.

Як повідомлялося в ЗМІ, в однієї на руках був однорічний малюк, вона розбила голову другій дівчині, яка молодша.

Доповнення

Минулого року в аеропорту Запоріжжя пасажирка вдарила по обличчю інспекторку прикордонної служби. Від удару прикордонниця впала та вдарилася об стійку видачі багажу.