Две женщины подрались в самолете из Анталии в Запорожье: полиция завела дело
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство из-за драки двух женщин на борту самолета МАУ, летевшего из Турции в Запорожье. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Запорожской области.
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“Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение — ред.)”, — сказали в полиции.
В полиции отметили, что 26-летняя женщина 11 мая обратилась с заявлением о нанесении телесных повреждений другой женщиной в самолете.
Так, 11 мая этого года между пассажирами самолета, летевшего из Турции в Запорожье произошла драка. Как сообщалось в СМИ, в одной на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй девушке, которая моложе.
Дополнение
В прошлом году в аэропорту Запорожья пассажирка ударил по лицу инспектора пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа.