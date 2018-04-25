Дві українки пробилися до фіналу чемпіонату Європи з боксу серед молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Італії пройшли півфінальні поєдинки жіночого боксерського турніру на чемпіонаті Європи серед молоді. Про це повідомляє прес-служба ФБУ, передає УНН.
За результатами проведених боїв двом представницям “жовто-блакитної” команди вдалося пройти до фіналу цьогорічної Континентальної першості та одна з дівчат здобула бронзову нагороду змагань.
Отож, першою фіналісткою від збірної України стала Кароліна Махно (вагова категорія 81 кг). В поєдинку за вихід до фіналу вона напрочуд впевнено здолала представницю Туреччини — Сагіт Еланур з підсумковим рахунком 5:0.
Підтримала переможну ходу наших дівчат й Марія Ловчинська (вагова категорія +81 кг). В півфінальному поєдинку чемпіонату Європи був подоланий супротив турчанки Суеда Сахін. За результатами усіх раундів судді віддали перемогу саме представниці України з рахунком 5:0.
Окрім того, в активі нашої команди також бронзова нагорода Континентальної першості. Її володаркою стала Марія Сєдая (вагова категорія 64 кг).
Відзначимо, що у фіналі нашій боксерці Махно протистоятиме росіянка Анастасія Рибак, а Ловчинська побореться із представницею Білорусії.