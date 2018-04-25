Две украинки пробились в финал чемпионата Европы по боксу среди молодежи

По результатам проведенных боев двум представительницам “желто-голубой” команды удалось пройти в финал нынешнего Континентального первенства и одна из девушек получила бронзовую награду соревнований.

Итак, первой финалисткой от сборной Украины стала Каролина Махно (весовая категория 81 кг). В поединке за выход в финал она удивительно уверенно одолела представительницу Турции — Сагит Еланур с итоговым счетом 5:0.

Поддержала победное шествие наших девушек и Мария Ловчинська (весовая категория +81 кг). В полуфинальном поединке чемпионата Европы был преодолен сопротивление турчанки Суэда Сахин. По результатам всех раундов судьи отдали победу именно представительницы Украины со счетом 5:0.

Кроме того, в активе нашей команды также бронзовая награда континентального первенства. Её обладательницей стала Мария Седа (весовая категория 64 кг).

Отметим, что в финале нашей боксерци Махно противостоять россиянка Анастасия Рыбак, а Ловчинська поборется с представительницей Белоруссии.