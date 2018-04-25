Две украинки пробились в финал чемпионата Европы по боксу среди молодежи

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 14478 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 33453 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 49862 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 76746 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 120658 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 92196 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 128464 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185556 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 279180 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203294 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 122770 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 115167 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 96398 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 122297 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 68950 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 69225 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 122590 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 386256 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 347722 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 432427 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 390 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 2176 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 17127 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 28254 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 34387 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Две украинки пробились в финал чемпионата Европы по боксу среди молодежи

Киев • УНН

 • 7922 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Италии прошли полуфинальные поединки женского боксерского турнира на чемпионате Европы среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.

Две украинки пробились в финал чемпионата Европы по боксу среди молодежи

По результатам проведенных боев двум представительницам “желто-голубой” команды удалось пройти в финал нынешнего Континентального первенства и одна из девушек получила бронзовую награду соревнований.

Итак, первой финалисткой от сборной Украины стала Каролина Махно (весовая категория 81 кг). В поединке за выход в финал она удивительно уверенно одолела представительницу Турции — Сагит Еланур с итоговым счетом 5:0.

Поддержала победное шествие наших девушек и Мария Ловчинська (весовая категория +81 кг). В полуфинальном поединке чемпионата Европы был преодолен сопротивление турчанки Суэда Сахин. По результатам всех раундов судьи отдали победу именно представительницы Украины со счетом 5:0.

Кроме того, в активе нашей команды также бронзовая награда континентального первенства. Её обладательницей стала Мария Седа (весовая категория 64 кг).

Отметим, что в финале нашей боксерци Махно противостоять россиянка Анастасия Рыбак, а Ловчинська поборется с представительницей Белоруссии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63