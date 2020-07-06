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Дві українки постраждали у ДТП за участі рейсових автобусів у Польщі

Дві українки постраждали у ДТП за участі рейсових автобусів у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У неділю в Польщі сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. В результаті постраждали, зокрема, дві громадянки України. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

“5 липня близько 20:00 за місцевим часом на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості”, — повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, одній нашій громадянці було надано першу медичну допомогу та виписано з лікарні.

“Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні міста Колобжег, загрози її життю немає. До надання допомоги українкам залучено Почесного Консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі Консульського управління в Гданську та ДКС”, — додав Погорельцев.

Як повідомляв УНН, 2 липня у Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП із вантажівкою.

За офіційними даними польської поліції, у результаті ДТП за участю автобусу з українцями та вантажівки у Польщі постраждала 31 особа.

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