Дві українки постраждали у ДТП за участі рейсових автобусів у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У неділю в Польщі сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. В результаті постраждали, зокрема, дві громадянки України. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
“5 липня близько 20:00 за місцевим часом на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості”, — повідомив співрозмовник УНН.
З його слів, одній нашій громадянці було надано першу медичну допомогу та виписано з лікарні.
“Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні міста Колобжег, загрози її життю немає. До надання допомоги українкам залучено Почесного Консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі Консульського управління в Гданську та ДКС”, — додав Погорельцев.
Як повідомляв УНН, 2 липня у Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП із вантажівкою.
За офіційними даними польської поліції, у результаті ДТП за участю автобусу з українцями та вантажівки у Польщі постраждала 31 особа.