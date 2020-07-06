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Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше

Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше

Киев  •  УНН

 • 24577 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В воскресенье в Польше произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. В результате пострадали, в частности, две гражданки Украины. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"5 июля около 20:00 по местному времени на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, вследствие указанной ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил собеседник УНН.

По его словам, одной нашей гражданке была оказана первая медицинская помощь и ее выписано из больницы.

"Вторая наша соотечественница находится в больнице города Колобжег, угрозы ее жизни нет. К оказанию помощи украинкам привлечено Почетного Консула Украины в городе Щецин. Дело находится на контроле Консульского управления в Гданьске и ДКС", - добавил Погорельцев.

Как сообщал УНН, 2 июля в Польше автобус с 40 украинцами попал в ДТП с грузовиком.

По официальным данным польской полиции, в результате ДТП с участием автобуса с украинцами и грузовика в Польше пострадал 31 человек.

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