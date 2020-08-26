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Дві третини українців вважають себе бідними - Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні майже дві третини домогосподарств за оцінкою матеріального добробуту у 2019 році відносять себе до бідних. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Дві третини українців вважають себе бідними - Держстат

Так, загалом у Держстаті нарахували в Україні 14 млн 881,7 тис. домогосподарств.

Згідно з оприлюдненими у збірнику "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році" даними, до бідних себе відносять 65,3% українських домогосподарств.

До небідних, але ще не представників середнього класу - 33,6%, до представників середнього класу - ще 1,1%. Водночас даних щодо тих, хто відносить себе до заможних, немає.

При цьому за самооцінкою рівня статків протягом останнього року 11,2% домогосподарств відповіли, що доходів було достатньо, і вони робили заощадження. Що доходів було достатньо, але заощаджень не робили, відповіли 49,3% домогосподарств.

Про те, що постійно відмовляли у найнеобхіднішому, крім харчування, зробили висновок 36,7% домогосподарств. А оцінили себе як такі, кому не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування, 2,8% домогосподарств.

Дані отримані під час вибіркового опитування домогосподарств.

Нагадаємо, заощадження українців у першому кварталі зменшилися на 61,1 млрд грн.

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