Две трети украинцев считают себя бедными - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине почти две трети домохозяйств по оценке материального благосостояния в 2019 году относят себя к бедным. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, всего в Госстате насчитали в Украине 14 млн 881,7 тыс. домохозяйств.
Согласно обнародованным в сборнике "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году" данным, к бедным себя относят 65,3% украинских домохозяйств.
К небедным, но еще не представителей среднего класса - 33,6%, к представителям среднего класса - еще 1,1%. В то же время данных о тех, кто относит себя к зажиточным, нет.
При этом по самооценке уровня доходов в течение последнего года 11,2% домохозяйств ответили, что доходов было достаточно, и они делали сбережения. Что доходов было достаточно, но сбережений не делали, ответили 49,3% домохозяйств.
О том, что постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, сделали вывод 36,7% домохозяйств. А оценили себя как такие, кому не удавалось обеспечить даже достаточное питание, 2,8% домохозяйств.
Данные получены в ходе выборочного опроса домохозяйств.
Напомним, сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн.