Две трети украинцев считают себя бедными - Госстат

Так, всего в Госстате насчитали в Украине 14 млн 881,7 тыс. домохозяйств.

Согласно обнародованным в сборнике "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году" данным, к бедным себя относят 65,3% украинских домохозяйств.

К небедным, но еще не представителей среднего класса - 33,6%, к представителям среднего класса - еще 1,1%. В то же время данных о тех, кто относит себя к зажиточным, нет.

При этом по самооценке уровня доходов в течение последнего года 11,2% домохозяйств ответили, что доходов было достаточно, и они делали сбережения. Что доходов было достаточно, но сбережений не делали, ответили 49,3% домохозяйств.

О том, что постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, сделали вывод 36,7% домохозяйств. А оценили себя как такие, кому не удавалось обеспечить даже достаточное питание, 2,8% домохозяйств.

Данные получены в ходе выборочного опроса домохозяйств.

Напомним, сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн.