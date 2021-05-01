Дві області сьогодні виходять з локдауну

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У “жовтих” зонах, зокрема, знімаються обмеження на роботу кафе та ресторанів; кінотеатри, драмтеатри і інші установи культури зможуть працювати з доступністю половини місць в залах.

Дозволені також масові заходи за участі більше 30 осіб, відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Нагадаємо

З 1 травня у Києві встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Попри покращення епідемічної ситуації Харківська область залишиться в “червоній” зоні через святкові дні.