Дві області сьогодні виходять з локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З 1 травня у Київській та Миколаївській області діє “жовта” зона епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу. Таке рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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У “жовтих” зонах, зокрема, знімаються обмеження на роботу кафе та ресторанів; кінотеатри, драмтеатри і інші установи культури зможуть працювати з доступністю половини місць в залах.
Дозволені також масові заходи за участі більше 30 осіб, відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
Нагадаємо
З 1 травня у Києві встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Попри покращення епідемічної ситуації Харківська область залишиться в “червоній” зоні через святкові дні.