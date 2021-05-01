Две области сегодня выходят из локдауни

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КИЕВ. 1 мая. УНН. С 1 мая в Киевской и Николаевской области действует “желтая” зона эпидемиологической опасности по распространению коронавируса. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет УНН.

Детали

В “желтых” зонах, в частности, снимаются ограничения на работу кафе и ресторанов; кинотеатры, драмтеатры и другие учреждения культуры смогут работать с доступностью половины мест в залах.

Разрешены также массовые мероприятия с участием более 30 человек, посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Напомним

С 1 мая в Киеве установлено “желтый” уровень эпидемической опасности. Несмотря на улучшение эпидемической ситуации Харьковская область останется в “красной” зоне из-за праздничные дни.

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