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Дві Кореї знову хочуть виступити разом

Дві Кореї знову хочуть виступити разом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Олімпійські команди двох Корей хочуть знову виступити під єдиним прапором на параді відкриття Олімпіади: на цей раз мова йде про літні Ігри 2020 року в Токіо. Більш того, Північ і Південь не виключають, що і виступлять разом принаймні у відбіркових турнірах деяких дисциплін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

У Лозанні відбулася тристороння зустріч за участю керівництва Міжнародного олімпійського комітету, де ініціативу сприйняли з величезним ентузіазмом.

Дві Кореї вже виступали разом: на зимових Іграх минулого року спортсмени обох країн йшли під одним прапором на церемонії відкриття, а єдина жіноча збірна з хокею посіла восьме місце на турнірі.

У вересні лідери двох країн домовилися подати заявку на спільне проведення літньої Олімпіади 2032 року.

Чиновники назвали спільну Олімпіаду безпрецедентною можливістю для спортивної дипломатії забезпечити стабільність на Корейському півострові.

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