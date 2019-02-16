Дві Кореї знову хочуть виступити разом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Олімпійські команди двох Корей хочуть знову виступити під єдиним прапором на параді відкриття Олімпіади: на цей раз мова йде про літні Ігри 2020 року в Токіо. Більш того, Північ і Південь не виключають, що і виступлять разом принаймні у відбіркових турнірах деяких дисциплін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
У Лозанні відбулася тристороння зустріч за участю керівництва Міжнародного олімпійського комітету, де ініціативу сприйняли з величезним ентузіазмом.
Дві Кореї вже виступали разом: на зимових Іграх минулого року спортсмени обох країн йшли під одним прапором на церемонії відкриття, а єдина жіноча збірна з хокею посіла восьме місце на турнірі.
У вересні лідери двох країн домовилися подати заявку на спільне проведення літньої Олімпіади 2032 року.
Чиновники назвали спільну Олімпіаду безпрецедентною можливістю для спортивної дипломатії забезпечити стабільність на Корейському півострові.