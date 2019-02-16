Две Кореи снова хотят выступить вместе

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55917 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123626 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125580 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126675 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123673 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156675 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117668 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Две Кореи снова хотят выступить вместе

Две Кореи снова хотят выступить вместе

Киев  •  УНН

 • 8512 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Олимпийские команды двух Корей хотят вновь выступить под единым флагом на параде открытия Олимпиады: на этот раз речь идёт о летних Играх 2020 года в Токио. Более того, Север и Юг не исключают, что и выступят вместе по крайней мере в отборочных турнирах некоторых дисциплин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

В Лозанне состоялась трёхсторонняя встреча с участием руководства Международного олимпийского комитета, где инициативу восприняли с огромным энтузиазмом.

Две Кореи уже выступали вместе: на зимних Играх прошлого года спортсмены обеих стран шли под одним флагом на церемонии открытия, а единая женская сборная по хоккею заняла восьмое место на турнире.

В сентябре лидеры двух стран договорились подать заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года.

Чиновники назвали совместную Олимпиаду беспрецедентной возможностью для спортивной дипломатии обеспечить стабильность на Корейском полуострове.

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