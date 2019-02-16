Две Кореи снова хотят выступить вместе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Олимпийские команды двух Корей хотят вновь выступить под единым флагом на параде открытия Олимпиады: на этот раз речь идёт о летних Играх 2020 года в Токио. Более того, Север и Юг не исключают, что и выступят вместе по крайней мере в отборочных турнирах некоторых дисциплин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
В Лозанне состоялась трёхсторонняя встреча с участием руководства Международного олимпийского комитета, где инициативу восприняли с огромным энтузиазмом.
Две Кореи уже выступали вместе: на зимних Играх прошлого года спортсмены обеих стран шли под одним флагом на церемонии открытия, а единая женская сборная по хоккею заняла восьмое место на турнире.
В сентябре лидеры двух стран договорились подать заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года.
Чиновники назвали совместную Олимпиаду беспрецедентной возможностью для спортивной дипломатии обеспечить стабильность на Корейском полуострове.